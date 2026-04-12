    В Турции выдали ордер на задержание Джема Адриана и Илькера Инаноглу

    В Турции в рамках расследования дела о наркотиках выдали ордер на задержание известного актера Илькера Инаноглу и певца Джема Адриана.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на портал Haberler.com.

    Согласно информации, в результате проведенных операций задержаны феномены социальных сетей - Самет Личина, Озлем Парлу, Мика Слована и Элиф Карааслан. Наряду с этим вынесено решение о задержании известного актера Илькера Инаноглу и певца Джема Адриана, однако сообщается, что оба они находятся за пределами страны.

    Ранее было вынесено решение о задержании девяти человек, в том числе актера Ибрагима Челиккола и певцов Бенгю, Симге Сагын, Мустафы Джеджели и Мелек Моссо.

    Они обвиняются в приобретении, принятии, хранении, употреблении и обеспечении наркотических средств.

    Cem Adrian və İlker İnanoğlu barəsində saxlanılma qərarı çıxarılıb

