Cem Adrian və İlker İnanoğlu barəsində saxlanılma qərarı çıxarılıb
- 12 aprel, 2026
- 05:07
Türkiyədə məşhurlara qarşı yönəlmiş narkotik işi üzrə istintaq çərçivəsində tanınmış aktyor İlker İnanoğlu və müğənni Cem Adrian barəsində saxlanılma qərarı çıxarılıb.
"Report" bu barədə "Haberler.com" portalına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, keçirilən əməliyyatlar nəticəsində sosial media fenomenləri - Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slovana və Elif Karaaslan saxlanılıb. Bununla yanaşı, tanınmış aktyor İlker İnanoğlu və müğənni Cem Adrian haqqında saxlanılma qərarı çıxarılıb, lakin onlaırn hər ikisinin ölkə xaricində olduğu bildirilib.
Daha əvvəl aktyor İbrahim Çelikkol və müğənnilər Bengü, Simge Sağın, Mustafa Ceceli və Melek Mosso da daxil olmaqla, 9 nəfər barəsində saxlanılma qərarı verilib.
Onlar narkotik maddə almaq, qəbul etmək, saxlamaq, istifadə və təmin etməkdə ittiham olunurlar.