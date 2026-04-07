İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Mustafa Ceceli, Bengü, Simge Sağın və Melek Mosso narkotik istintaqına cəlb olunub

    Region
    • 07 aprel, 2026
    • 10:28
    Mustafa Ceceli, Bengü, Simge Sağın və Melek Mosso narkotik istintaqına cəlb olunub

    Türkiyənin beş tanınmış sənət adamı narkotik istintaqına cəlb olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, ümumilikdə aktyor İbrahim Çelikkol və müğənnilər Bengü, Simge Sağın, Mustafa Ceceli və Melek Mosso da daxil olmaqla 9 nəfər barəsində saxlanılma qərarı verilib.

    Onlar narkotik maddə almaq, qəbul etmək, saxlamaq, istifadə etmək və təmin etməkdə ittiham olunurlar.

    Türkiyə Narkotik maddələr Müğənni Sənətçi
    Еще пятеро звезд турецкого шоубиза стали фигурантами наркорасследования
    Five more Turkish showbiz stars implicated in drug investigation

