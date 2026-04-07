Еще пятеро звезд турецкого шоубиза стали фигурантами наркорасследования
В регионе
- 07 апреля, 2026
- 10:50
В Турции еще пятеро известных представителей шоу-бизнеса оказались в центре расследования, связанного с наркотиками.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, выдано постановление о задержании девяти человек, включая актера Ибрагима Челиккола и певцов Мустафу Джеджели, Бенгю, Симге Сагын и Мелек Моссо.
Согласно информации, они обвиняются в приобретении, хранении, употреблении, а также распространении наркотических веществ.
11:51
В Азербайджане будут уточнены виды залоговых активовФинансы
11:47
В Баку малолетние дети привели в движение автомобиль — погибла женщинаПроисшествия
11:43
Каха Каладзе: Дружба и мир на Южном Кавказе не имеют альтернативыВ регионе
11:40
В Азербайджане число заблокированных вредоносных писем удвоилосьИКТ
11:36
Швеция намерена отменить постоянный вид на жительство для соискателей убежищаДругие страны
11:35
Милли Меджлис проведет очередное заседание 10 апреляМилли Меджлис
11:33
В Гарадаге изъято около 71 кг марихуаныПроисшествия
11:32
В Казахстане горит полигон твердых бытовых отходовВ регионе
11:31