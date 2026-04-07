Еще пятеро звезд турецкого шоубиза стали фигурантами наркорасследования

В Турции еще пятеро известных представителей шоу-бизнеса оказались в центре расследования, связанного с наркотиками.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, выдано постановление о задержании девяти человек, включая актера Ибрагима Челиккола и певцов Мустафу Джеджели, Бенгю, Симге Сагын и Мелек Моссо.

Согласно информации, они обвиняются в приобретении, хранении, употреблении, а также распространении наркотических веществ.