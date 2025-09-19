В Турции вспыхнули лесные пожары в двух провинциях
В регионе
- 19 сентября, 2025
- 04:13
В провинциях Анталья и Мугла в Турции начались лесные пожары.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в ночные часы природные возгорания зафиксированы в районе Аланьи в Анталье и Миласа в Мугле.
Для тушения пожара, который быстро распространился на обширную территорию под воздействием ветра, работает большое количество пожарных бригад.
Последние новости
04:50
Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями беспилотниковДругие страны
04:13
В Турции вспыхнули лесные пожары в двух провинцияхВ регионе
03:45
Британская разведка будет нанимать агентов в даркнете через собственный порталДругие страны
03:09
WSJ: Эр-Рияд утратил доверие к Вашингтону и ищет новых партнеров в сфере безопасностиДругие страны
02:37
В США отменили угрозу цунами после землетрясения на КамчаткеДругие страны
02:21
Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет Javelin на $780 млнДругие страны
01:53
Хакан Фидан: США не имеют такого большого влияния на политику Израиля, как считаетсяВ регионе
01:36
Фото
В ЮНЕСКО отметили 140-летие Узеира ГаджибейлиKультурная политика
01:08