В Турции вспыхнули лесные пожары в двух провинциях

В провинциях Анталья и Мугла в Турции начались лесные пожары.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в ночные часы природные возгорания зафиксированы в районе Аланьи в Анталье и Миласа в Мугле.

Для тушения пожара, который быстро распространился на обширную территорию под воздействием ветра, работает большое количество пожарных бригад.