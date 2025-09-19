В Турции вспыхнули лесные пожары в двух провинциях

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    19 сентября, 2025
    В провинциях Анталья и Мугла в Турции начались лесные пожары.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в ночные часы природные возгорания зафиксированы в районе Аланьи в Анталье и Миласа в Мугле.

    Для тушения пожара, который быстро распространился на обширную территорию под воздействием ветра, работает большое количество пожарных бригад.

    Türkiyənin iki vilayətində meşəlik ərazidə yağın başlayıb

