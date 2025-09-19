Türkiyənin iki vilayətində meşəlik ərazidə yağın başlayıb
Region
19 sentyabr, 2025
02:44
Türkiyənin Antalya və Muğla vilayətlərində meşə yağınları başlayıb.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, Antalyanın Alanya, Muğlanın isə Milas rayonlarında gecə saatlarında meşəlik ərazilərdə yanğın baş verib.
Küləyin təsiri ilə qısa zamanda geniş əraziyə yayılan yanğının söndürülməsi üşün çox sayda yanğınsöndürən briqada fəaliyyət göstərir.
