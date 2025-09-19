İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Region
    • 19 sentyabr, 2025
    • 02:44
    Türkiyənin iki vilayətində meşəlik ərazidə yağın başlayıb

    Türkiyənin Antalya və Muğla vilayətlərində meşə yağınları başlayıb.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, Antalyanın Alanya, Muğlanın isə Milas rayonlarında gecə saatlarında meşəlik ərazilərdə yanğın baş verib.

    Küləyin təsiri ilə qısa zamanda geniş əraziyə yayılan yanğının söndürülməsi üşün çox sayda yanğınsöndürən briqada fəaliyyət göstərir.

