    В Турции в результате тяжелого ДТП один человек погиб, 16 пострадали

    В регионе
    • 30 августа, 2025
    • 18:53
    В турецкой провинции Диярбакыр произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, на трассек Диярбакыр-Эгиль опрокинулся микроавтобус, в результате чего один человек погиб, 16 человек получили ранения.

    На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.

    Пострадавшие были доставлены в больницу. Состояние троих из них тяжелое.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Türkiyədə ağır yol qəzası olub, bir nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb

