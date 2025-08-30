В Турции в результате тяжелого ДТП один человек погиб, 16 пострадали

В турецкой провинции Диярбакыр произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, на трассек Диярбакыр-Эгиль опрокинулся микроавтобус, в результате чего один человек погиб, 16 человек получили ранения.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Состояние троих из них тяжелое.