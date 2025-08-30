    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Türkiyədə ağır yol qəzası olub, bir nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb

    Türkiyənin Diyarbəkir vilayətində ağır yol qəzası olub.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, Diyarbəkir-Eğil yolunda mikroavtobusun aşması nəticəsində bir nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb. 

    Hadisə yerinə polis və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunub. 

    Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Onlardan üçünün durumu ağırdır. 

    В Турции в результате тяжелого ДТП один человек погиб, 16 пострадали

