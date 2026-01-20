В Турции в результате схода лавины погиб человек
- 20 января, 2026
- 03:21
В районе Гюдже турецкой провинции Гиресун сошла лавина.
Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал TRT Haber.
Согласно информации, в результате происшествия местного жителя Мустафу Йигита завалило снежной массой. На место происшествия была привлечена поисково-спасательная группа, которая извлекла мужчину из-под снега, однако спасти его жизнь не удалось.
Тело погибшего передали по назначению, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
