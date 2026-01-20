В Турции в результате схода лавины погиб человек

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    В регионе
    • 20 января, 2026
    • 03:21
    В районе Гюдже турецкой провинции Гиресун сошла лавина.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал TRT Haber.

    Согласно информации, в результате происшествия местного жителя Мустафу Йигита завалило снежной массой. На место происшествия была привлечена поисково-спасательная группа, которая извлекла мужчину из-под снега, однако спасти его жизнь не удалось.

    Тело погибшего передали по назначению, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

