В Турции в результате схода лавины погиб человек

В районе Гюдже турецкой провинции Гиресун сошла лавина.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Согласно информации, в результате происшествия местного жителя Мустафу Йигита завалило снежной массой. На место происшествия была привлечена поисково-спасательная группа, которая извлекла мужчину из-под снега, однако спасти его жизнь не удалось.

Тело погибшего передали по назначению, обстоятельства произошедшего устанавливаются.