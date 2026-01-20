Türkiyədə qar uçqunu nəticəsində bir nəfər ölüb
Region
- 20 yanvar, 2026
- 03:11
Türkiyənin Giresun vilayətində qar uçqunu baş verib.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Güce rayonunda qeydə alınıb.
Məlumata görə, Mustafa Yiğit adlı çoban qar uçqununun altında qalıb.
Hadisə yernə axtarış-xilasetmə qrupu cəlb olunub. M. Yiğitin cansız bədəni qar yığınının altından çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
