İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Türkiyədə qar uçqunu nəticəsində bir nəfər ölüb

    Region
    • 20 yanvar, 2026
    • 03:11
    Türkiyədə qar uçqunu nəticəsində bir nəfər ölüb

    Türkiyənin Giresun vilayətində qar uçqunu baş verib.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Güce rayonunda qeydə alınıb.

    Məlumata görə, Mustafa Yiğit adlı çoban qar uçqununun altında qalıb.

    Hadisə yernə axtarış-xilasetmə qrupu cəlb olunub. M. Yiğitin cansız bədəni qar yığınının altından çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Giresun Qar uçqunu çoban ölüm
    В Турции в результате схода лавины погиб человек

    Son xəbərlər

    03:43

    Kim Çen İn ictimai mərasimdə baş nazirin müavinini vəzifəsindən azad edib

    Digər ölkələr
    03:11

    Türkiyədə qar uçqunu nəticəsində bir nəfər ölüb

    Region
    02:46

    Britaniya Norveçdəki hərbi mövcudluğunu iki dəfə artıracaq

    Digər ölkələr
    02:04

    Miçiqanda 100-dən çox avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    01:43

    Yerdə güclü geomaqnit qasırğası başlayıb

    Elm və təhsil
    01:17

    Əraqçi Davosdakı çıxışının ləğv edilməsinə münasibət bildirib

    Region
    01:09

    Dubaydan Kazana uçan təyyarə Bakıya məcburi eniş edib

    İnfrastruktur
    00:51

    KİV: İsrail "Rəfah" keçid məntəqəsini açmamaq barədə qərar qəbul edib

    Digər ölkələr
    00:39

    Əl Şaraa Trampla Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti