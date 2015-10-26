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    В Турции в результате операции против ИГИЛ уничтожено четверо террористов

    В ходе перестрелки с террористами двое полицейских погибли, еще двое ранены

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Диярбекир проведена антитеррористическая операция.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате операции уничтожено четверо боевиков ИГИЛ. В ходе перестрелки с террористами двое полицейских погибли, еще двое ранены.

    По информации, операция проведена в расположенном в квартале Хузуревляр Каяпинарского района провинции доме, где проходили обучение боевики ИГИЛ.

    Операция в регионе продолжается. 

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