В Турции в результате операции против ИГИЛ уничтожено четверо террористов

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Диярбекир проведена антитеррористическая операция.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате операции уничтожено четверо боевиков ИГИЛ. В ходе перестрелки с террористами двое полицейских погибли, еще двое ранены.
По информации, операция проведена в расположенном в квартале Хузуревляр Каяпинарского района провинции доме, где проходили обучение боевики ИГИЛ.
Операция в регионе продолжается.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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