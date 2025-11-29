В Турции в рамках операции по борьбе с отмыванием денег задержали десятки человек
В регионе
- 29 ноября, 2025
- 05:44
В провинции Конья Центральной Турции проведена операция против двух различных преступных групп, занимающихся отмыванием денег.
Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.
Согласно информации, в ходе операции были задержаны 73 человека.
Заморожены 213 банковских счетов, принадлежащих группировкам, а также наложен арест на недвижимость общей стоимостью 530 миллионов лир (примерно 21 миллион манатов).
