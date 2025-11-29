Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Турции в рамках операции по борьбе с отмыванием денег задержали десятки человек

    В регионе
    • 29 ноября, 2025
    • 05:44
    В Турции в рамках операции по борьбе с отмыванием денег задержали десятки человек

    В провинции Конья Центральной Турции проведена операция против двух различных преступных групп, занимающихся отмыванием денег.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.

    Согласно информации, в ходе операции были задержаны 73 человека.

    Заморожены 213 банковских счетов, принадлежащих группировкам, а также наложен арест на недвижимость общей стоимостью 530 миллионов лир (примерно 21 миллион манатов).

    Турция отмывание денег спецоперация
    Фото
    Türkiyədə çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan iki cinayətkar qrupun 73 üzvü saxlanılıb
    Elvis

    Последние новости

    06:19

    NYP: Ермак заявил, что уходит на фронт

    Другие страны
    05:44
    Фото

    В Турции в рамках операции по борьбе с отмыванием денег задержали десятки человек

    В регионе
    05:05

    Bloomberg: ЕС не знает о многих аспектах переговоров по мирному плану США

    Другие страны
    04:36

    СМИ: Лидеры Руанды и ДР Конго подпишут мирное соглашение в Вашингтоне

    Другие страны
    04:21

    США приостановили рассмотрение всех прошений о предоставлении убежища

    Другие страны
    03:51

    Крупнейшие авиакомпании мира сообщают о задержках из-за проблем с самолетами Airbus

    Другие страны
    03:14
    Фото

    Экипаж загоревшегося в Черном море танкера не покидал судно — ОБНОВЛЕНO-3

    Другие страны
    02:46

    "Ъ": Чистая прибыль "Роснефти" за девять месяцев сократилась на 70%

    Энергетика
    02:07

    В перестрелке на юго-востоке Турции погибли два человека

    В регионе
    Лента новостей