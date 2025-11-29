İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Türkiyədə çirkli pulların yuyulması ilə bağlı əməliyyat keçirilib, 73 nəfər saxlanılıb

    Region
    • 29 noyabr, 2025
    • 05:27
    Türkiyənin Konya vilayətində çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan iki fərqli cinayətkar qrupa qarşı əməliyyat keçirilib.

    "Report" bu barədə "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, əməliyyatda qruplaşmalara üzv olan 73 nəfər yaxalanıb.

    Qruplaşmalara aid 213 bank hesabı dondurulub, ümumi dəyəri 530 milyon lirə (təxminən 21 milyon manat) olan daşınmaz əmlaka isə həbs qoyulub.

    Konya çirkli pulların yuyulması əməliyyat

