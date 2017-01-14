В Турции в перестрелке с террористами РПК погибли 2 военнослужащих, еще двое ранены

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В ходе операций против террористов РПК в турецком городе Битлис погибли 2 военнослужащих, еще двое были ранены.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом заявили в мэрии города Битлис.

Сообщается, что жизненной угрозы раненых в ходе перестрелки военнослужащих нет: "В настоящее время в регионе продолжаются операции против РПК. Силы безопасности будут решительно продолжать борьбу с террористами для мирного проживания людей".