В Турции в перестрелке с террористами РПК погибли 2 военнослужащих, еще двое ранены

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Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В ходе операций против террористов РПК в турецком городе Битлис погибли 2 военнослужащих, еще двое были ранены.
Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом заявили в мэрии города Битлис.
Сообщается, что жизненной угрозы раненых в ходе перестрелки военнослужащих нет: "В настоящее время в регионе продолжаются операции против РПК. Силы безопасности будут решительно продолжать борьбу с террористами для мирного проживания людей".
Samirə AbdullayevaАвтор новости