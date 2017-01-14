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    В Турции в перестрелке с террористами РПК погибли 2 военнослужащих, еще двое ранены

    В настоящее время в регионе продолжаются операции против РПК

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В ходе операций против террористов РПК в турецком городе Битлис погибли 2 военнослужащих, еще двое были ранены. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом заявили в мэрии города Битлис. 

    Сообщается, что жизненной угрозы раненых в ходе перестрелки военнослужащих нет: "В настоящее время в регионе продолжаются операции против РПК. Силы безопасности будут решительно продолжать борьбу с террористами для мирного проживания людей".

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