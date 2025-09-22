В Турции в ДТП с микроавтобусом погибли два человека, восемь пострадали
В регионе
- 22 сентября, 2025
- 23:50
В турецкой провинции Газиантеп в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, восемь получили ранения.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, на трассе Газиантеп-Шанлыурфа опрокинулся микроавтобус.
Отмечается, что причиной аварии стала лопнувшая шина. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. Пострадавшие были доставлены в больницу.
По факту начато расследование.
