    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 23:50
    В Турции в ДТП с микроавтобусом погибли два человека, восемь пострадали

    В турецкой провинции Газиантеп в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, восемь получили ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, на трассе Газиантеп-Шанлыурфа опрокинулся микроавтобус.

    Отмечается, что причиной аварии стала лопнувшая шина. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. Пострадавшие были доставлены в больницу.

    По факту начато расследование.

    Türkiyədə ağır yol qəzasında iki nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb

    Лента новостей