В Турции в ДТП с микроавтобусом погибли два человека, восемь пострадали

В турецкой провинции Газиантеп в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, восемь получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, на трассе Газиантеп-Шанлыурфа опрокинулся микроавтобус.

Отмечается, что причиной аварии стала лопнувшая шина. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. Пострадавшие были доставлены в больницу.

По факту начато расследование.