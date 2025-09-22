Türkiyədə ağır yol qəzasında iki nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb
Region
- 22 sentyabr, 2025
- 23:41
Türkiyədə mikroavtobusun aşması nəticəsində iki nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Qaziantep vilayətində, Qaziantep- Şanlıurfa yolunda qeydə alınıb.
Qəzaya səbəb mikroavtobusun təkərinin partlaması olub. Hadisə yerinə polis və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb edilib.
Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə ilə bağlı araşdırma başladılıb.
Son xəbərlər
00:45
Quterreş: Fələstin xalqı üçün dövlətçilik mükafat deyil, hüquqdurDigər ölkələr
00:33
Mahmud Abbas: "HƏMAS Qəzza zolağının idarə olunmasında heç bir rol oynamayacaq"Digər ölkələr
00:29
Ərdoğan: "Fələstinin tanınması son dərəcə mühüm və tarixi qərardır"Digər ölkələr
00:24
Foto
"Blackstone" şirkətinin Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı olduğu qeyd edilibXarici siyasət
00:22
Fələstin prezidenti: "Seçkilər Qəzzada tam atəşkəsdən sonra bir il ərzində baş tutacaq"Digər ölkələr
00:16
KİV: HƏMAS və İsrail vasitəçiləri yeni atəşkəs təklifi irəli sürüblərDigər ölkələr
23:55
Ərdoğan: Enerji və müdafiə Türkiyə ilə ABŞ arasında əməkdaşlığın prioritet sahələridirRegion
23:42
Bərdədə 6 yaşlı uşağa evdə sistem vurulduqdan sonra ölübHadisə
23:41