    Türkiyədə ağır yol qəzasında iki nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb

    Region
    • 22 sentyabr, 2025
    • 23:41
    Türkiyədə ağır yol qəzasında iki nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb

    Türkiyədə mikroavtobusun aşması nəticəsində iki nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Qaziantep vilayətində, Qaziantep- Şanlıurfa yolunda qeydə alınıb.

    Qəzaya səbəb mikroavtobusun təkərinin partlaması olub. Hadisə yerinə polis və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb edilib.

    Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə ilə bağlı araşdırma başladılıb.

