В Турции убит противник иранских властей Масуд Назери
В регионе
- 15 октября, 2025
- 17:24
Скончался Масуд Назери, противник иранских властей, подвергшийся вооруженному нападению в Стамбуле.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
Вечером 14 октября Масуд Назери был ранен в результате вооруженного нападения на улице Салих в квартале Исламбей района Арнавуткёй. 15 октября он скончался от полученного огнестрельного ранения.
Нападавшие скрылись с места происшествия. Их поиски продолжаются.
Сообщается, что Масуд Назери бежал из Ирана в Турцию 10 лет назад.
Последние новости
17:42
В Азербайджане медпомощь получили около 160 тыс. иностранцевЗдоровье
17:40
Форум сотрудничества НПО стартует в Ханкенди 19 октябряВнутренняя политика
17:40
Норвегия выделит Украине свыше €7 млрд в 2026 годуДругие страны
17:39
Фото
Азербайджан и Корея обсудили военное сотрудничествоАрмия
17:39
В Азербайджане потребительский рынок вырос на 5%Бизнес
17:33
ЕБРР готов финансировать или софинансировать крупномасштабные транспортные проекты в АзербайджанеИнфраструктура
17:33
Азербайджан и Венгрия провели политконсультацииВнешняя политика
17:27
Экономика Нахчывана выросла более чем на 4 %Финансы
17:25