В Турции убит противник иранских властей Масуд Назери

Скончался Масуд Назери, противник иранских властей, подвергшийся вооруженному нападению в Стамбуле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

Вечером 14 октября Масуд Назери был ранен в результате вооруженного нападения на улице Салих в квартале Исламбей района Арнавуткёй. 15 октября он скончался от полученного огнестрельного ранения.

Нападавшие скрылись с места происшествия. Их поиски продолжаются.

Сообщается, что Масуд Назери бежал из Ирана в Турцию 10 лет назад.