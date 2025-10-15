Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В Турции убит противник иранских властей Масуд Назери

    В регионе
    • 15 октября, 2025
    • 17:24
    В Турции убит противник иранских властей Масуд Назери

    Скончался Масуд Назери, противник иранских властей, подвергшийся вооруженному нападению в Стамбуле.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

    Вечером 14 октября Масуд Назери был ранен в результате вооруженного нападения на улице Салих в квартале Исламбей района Арнавуткёй. 15 октября он скончался от полученного огнестрельного ранения.

    Нападавшие скрылись с места происшествия. Их поиски продолжаются.

    Сообщается, что Масуд Назери бежал из Ирана в Турцию 10 лет назад.

