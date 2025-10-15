Türkiyədə silahlı hücuma məruz qalan iranlı müxalifətçi ölüb
- 15 oktyabr, 2025
- 16:28
Türkiyənin İstanbul şəhərinin Arnavutköy rayonunda silahlı hücuma məruz qalmış İran hakimiyyətinə müxalif Məsud Nəzəri ölüb.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı "Haber Global" yayıb.
Bildirilib ki, oktyabrın 14-də axşam saatlarında Məsud Nəzəri Arnavutköy rayonunun İslambey məhəlləsi Salih küçəsində silahlı hücuma məruz qalaraq yaralanıb. Oktyabrın 15-də isə o aldığı güllə yarasından ölüb.
Hücum edən şəxslər hadisə yerindən qaçıblar. Onların axtarışı davam edir.
Bildirilib ki, Məsud Nəzəri 10 il əvvəl İrandan Türkiyəyə qaçıb.
