    Türkiyədə silahlı hücuma məruz qalan iranlı müxalifətçi ölüb

    Region
    • 15 oktyabr, 2025
    • 16:28
    Türkiyədə silahlı hücuma məruz qalan iranlı müxalifətçi ölüb

    Türkiyənin İstanbul şəhərinin Arnavutköy rayonunda silahlı hücuma məruz qalmış İran hakimiyyətinə müxalif Məsud Nəzəri ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "Haber Global" yayıb.

    Bildirilib ki, oktyabrın 14-də axşam saatlarında Məsud Nəzəri Arnavutköy rayonunun İslambey məhəlləsi Salih küçəsində silahlı hücuma məruz qalaraq yaralanıb. Oktyabrın 15-də isə o aldığı güllə yarasından ölüb.

    Hücum edən şəxslər hadisə yerindən qaçıblar. Onların axtarışı davam edir.

    Bildirilib ki, Məsud Nəzəri 10 il əvvəl İrandan Türkiyəyə qaçıb.

