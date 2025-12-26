Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    МИД: Для подписания мирного соглашения Армения должна изменить конституцию и выполнить обязательства по TRIPP

    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 16:43
    МИД: Для подписания мирного соглашения Армения должна изменить конституцию и выполнить обязательства по TRIPP

    В настоящее время представители США проводят в Армении переговоры по проекту TRIPP.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге по итогам года.

    Министр отметил, что проект TRIPP отражен в Вашингтонских соглашениях: "В этом контексте уже налажено сотрудничество США и Армении. Для США этот проект имеет важное значение – президент Трамп даже дал проекту свое имя. В настоящее время представители США находятся в Армении и ведут переговоры. Формат двусторонний, однако мы заранее довели до них ожидания и легитимные интересы Азербайджана. Считаем, что они будут учтены".

    Дж.Байрамов подчеркнул особую значимость проекта:

    "Создание сообщения между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой было предусмотрено еще соглашением 2020 года, однако за прошедшие годы Армения не предприняла никаких шагов. Азербайджан же сразу начал работы на своей территории, и они уже практически завершены. Армения у себя никаких работ не проводила. Я не могу оценивать причины - они могут быть как внутренними, так и внешними, однако факт остается фактом: за эти годы ничего выполнено не было".

    Подписание парафированного мирного соглашения возможно лишь при условии изменения конституции Армении и полного выполнения обязательств в рамках проекта TRIPP.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, представляя отчет по итогам 2025 года.

    Он отметил, что в рамках мер по укреплению доверия в обеих странах были проведены встречи между представителями гражданского общества.

    "В ноябре в городе Габала состоялась встреча между азербайджанской и армянской сторонами по вопросу делимитации границ. До этого, в январе и феврале, такие встречи проходили в онлайн-формате. Также было дано разрешение на транзит казахстанского зерна в Армению через территорию Азербайджана. Однако для заключения окончательного мирного соглашения необходимо выполнение обозначенных нами условий", - подчеркнул министр.

    Байрамов добавил, что в текущем году процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией стал важным шагом на пути к установлению устойчивого мира в регионе. Значительный вклад, по его словам, в этот процесс внес Вашингтонский саммит.

    МИД Джейхун Байрамов итоги года TRIPP мирный процесс
    XİN: Sülh sazişi üçün Ermənistan konstitusiyasının dəyişməsi və TRIPP üzrə öhdəliklərin icrası mütləqdir - YENİLƏNİB
    Bayramov: Armenia must amend its constitution to sign peace deal

    Последние новости

    16:43

    МИД: Для подписания мирного соглашения Армения должна изменить конституцию и выполнить обязательства по TRIPP

    Внешняя политика
    16:38

    Байрамов: Несмотря на напряженность, диалог между Баку и Москвой в 2025 году сохранялся - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:33

    Судебный процесс по делу Рубена Варданяна перенесен на 30 декабря

    Внутренняя политика
    16:33

    Беларусь получила очередную партию истребителей Су-30СМ2

    В регионе
    16:26

    Число погибших при взрыве в мечети в Сирии увеличилось до 8 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    16:24

    Глава МИД: Как западные страны могли выдать десятилетнюю визу сепаратисту?

    Внешняя политика
    16:23

    Паралимпийский комитет в 2026 году представит новый логотип

    Индивидуальные
    16:18

    В Израиле подозреваемый совершил серию нападений: два человека погибли, один ранен

    Другие страны
    16:15

    Байрамов: Турция координирует с Азербайджаном свои действия в нормализации отношений с Арменией

    Внешняя политика
    Лента новостей