МИД: Для подписания мирного соглашения Армения должна изменить конституцию и выполнить обязательства по TRIPP

В настоящее время представители США проводят в Армении переговоры по проекту TRIPP.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге по итогам года.

Министр отметил, что проект TRIPP отражен в Вашингтонских соглашениях: "В этом контексте уже налажено сотрудничество США и Армении. Для США этот проект имеет важное значение – президент Трамп даже дал проекту свое имя. В настоящее время представители США находятся в Армении и ведут переговоры. Формат двусторонний, однако мы заранее довели до них ожидания и легитимные интересы Азербайджана. Считаем, что они будут учтены".

Дж.Байрамов подчеркнул особую значимость проекта:

"Создание сообщения между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой было предусмотрено еще соглашением 2020 года, однако за прошедшие годы Армения не предприняла никаких шагов. Азербайджан же сразу начал работы на своей территории, и они уже практически завершены. Армения у себя никаких работ не проводила. Я не могу оценивать причины - они могут быть как внутренними, так и внешними, однако факт остается фактом: за эти годы ничего выполнено не было".

15:43

Подписание парафированного мирного соглашения возможно лишь при условии изменения конституции Армении и полного выполнения обязательств в рамках проекта TRIPP.

Он отметил, что в рамках мер по укреплению доверия в обеих странах были проведены встречи между представителями гражданского общества.

"В ноябре в городе Габала состоялась встреча между азербайджанской и армянской сторонами по вопросу делимитации границ. До этого, в январе и феврале, такие встречи проходили в онлайн-формате. Также было дано разрешение на транзит казахстанского зерна в Армению через территорию Азербайджана. Однако для заключения окончательного мирного соглашения необходимо выполнение обозначенных нами условий", - подчеркнул министр.

Байрамов добавил, что в текущем году процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией стал важным шагом на пути к установлению устойчивого мира в регионе. Значительный вклад, по его словам, в этот процесс внес Вашингтонский саммит.