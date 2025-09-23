В Турции туравтобус столкнулся с микроавтобусом, пострадали 15 человек
В регионе
- 23 сентября, 2025
- 12:03
В турецкой провинции Аланья туристический автобус столкнулся с микроавтобусом.
Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.
Инцидент произошел на трассе в районе населенного пункта Конаклы. В результате ДТП пострадали 15 человек, из которых двое получили тяжелые ранения.
