    В Турции туравтобус столкнулся с микроавтобусом, пострадали 15 человек

    В регионе
    • 23 сентября, 2025
    • 12:03
    В Турции туравтобус столкнулся с микроавтобусом, пострадали 15 человек

    В турецкой провинции Аланья туристический автобус столкнулся с микроавтобусом.

    Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

    Инцидент произошел на трассе в районе населенного пункта Конаклы. В результате ДТП пострадали 15 человек, из которых двое получили тяжелые ранения.

    Турция ДТП туристический автобус микроавтобус пострадавшие Аланья
    Türkiyədə ağır avtoqəzada 15 nəfər xəsarət alıb

    Лента новостей