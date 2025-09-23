İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Türkiyədə ağır avtoqəzada 15 nəfər xəsarət alıb

    Region
    • 23 sentyabr, 2025
    • 12:18
    Türkiyədə ağır avtoqəzada 15 nəfər xəsarət alıb

    Türkiyənin Antalya vilayətinin Alanya rayonunda turist avtobusu mikroavtobusla toqquşub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-ləri məlumat yayıb.

    Hadisə Konaklı məhəlləsində magistral yolda baş verib.

    Nəticədə 15 nəfər xəsarət alıb, onlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır.

    Türkiyə Qəza Antalya
    В Турции туравтобус столкнулся с микроавтобусом, пострадали 15 человек

    Son xəbərlər

    13:14

    Zaur Əliyev: İcbari tibbi sığorta üzrə müxtəlif maliyyələşdirmə metodları üzərində işlənilməlidir

    Sağlamlıq
    13:11

    Gələn il bir çox xarici ölkələrin nümayəndələri tibbi turizm sahəsi ilə tanış olmaq üçün Azərbaycana gələcək

    Sağlamlıq
    13:10

    Rasim Mövsümzadə: "UEFA Çempionlar Liqasını qazanması Dembeleni favoritə çevirmişdi"

    Futbol
    13:03

    "Coursera" platformasının 70 min nəfəri əhatə etməsi planlaşdırılır

    Sənaye
    13:03

    Şuşanın Baş planında daşınmaz əmlak layihələri üçün ərazilər müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    13:01

    Azərbaycanda yaradılacaq "4.0 Sənaye Mərkəzi"ndə istehsal xətti olacaq

    Sənaye
    12:56

    "Uzbekistan Airways" "Boeing"dən 22 təyyarə alır

    Digər ölkələr
    12:51

    BMT: İrəvanda Cənubi Qafqazda ən pis hava keyfiyyəti müşahidə edilir

    Region
    12:49

    Mingəçevir və Yevlaxda 32 minə yaxın abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti