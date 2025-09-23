Türkiyədə ağır avtoqəzada 15 nəfər xəsarət alıb
- 23 sentyabr, 2025
- 12:18
Türkiyənin Antalya vilayətinin Alanya rayonunda turist avtobusu mikroavtobusla toqquşub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-ləri məlumat yayıb.
Hadisə Konaklı məhəlləsində magistral yolda baş verib.
Nəticədə 15 nəfər xəsarət alıb, onlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır.
