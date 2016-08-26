В Турции террористы напали на строителей, погибли два человека и столько же получили ранения

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В результате нападения террористов РПК на Управление по строительству дорог в поселке Даглыджа района Юксекова турецкой провинции Хаккари погибли 2 человека и столько же получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, инцидент произошел на дороге Даглыджа-Чукурджа.

Пострадавшие доставлены в государственную больницу. Состояние одного из них тяжелое.

Отмечается о начале силами безопасности широкомасштабной операции по обезвреживанию террористов.