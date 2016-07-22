В Турции суд принял подготовленный прокурором обвинительный акт в связи с FETÖ

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Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В 4-м Суде по тяжким преступлениям Анкары был принят подготовленный прокурором обвинительный акт в связи с террористической организацией FETÖ.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в обвинительном акте в качестве подозреваемых по уголовному делу значатся имена 73 человек. Среди них также есть имя руководителя FETÖ Фетхуллаха Гюлена.
Согласно информации, подготовительное заседание суда состоится 22-25 ноября.
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