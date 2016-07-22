В Турции суд принял подготовленный прокурором обвинительный акт в связи с FETÖ

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В 4-м Суде по тяжким преступлениям Анкары был принят подготовленный прокурором обвинительный акт в связи с террористической организацией FETÖ.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в обвинительном акте в качестве подозреваемых по уголовному делу значатся имена 73 человек. Среди них также есть имя руководителя FETÖ Фетхуллаха Гюлена.

Согласно информации, подготовительное заседание суда состоится 22-25 ноября.