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    В Турции суд принял подготовленный прокурором обвинительный акт в связи с FETÖ

    В обвинительном акте в качестве подозреваемых по уголовному делу значатся имена 73 человек

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В 4-м Суде по тяжким преступлениям Анкары был принят подготовленный прокурором обвинительный акт в связи с террористической организацией FETÖ.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в обвинительном акте в качестве подозреваемых по уголовному делу значатся имена 73 человек. Среди них также есть имя руководителя FETÖ Фетхуллаха Гюлена.

    Согласно информации, подготовительное заседание суда состоится 22-25 ноября. 

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