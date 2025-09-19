В Турции создадут Министерство по предотвращению стихийных бедствий
В регионе
- 19 сентября, 2025
- 08:43
В Турции начата работа по учреждению Министерства по предотвращению стихийных бедствий.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом пишет газета Dünya.
По ее данным, новое ведомство будет создано с целью более эффективной борьбы с многочисленными природными катастрофами, с которыми сталкивается страна.
Пожарные службы, входящие в состав местных муниципалитетов, а также ряд других структур, связанных с устранением последствий стихийных бедствий, будут переданы в подчинение министерства.
Кроме того, министерство будет контролировать строительство зданий в соответствии со стандартами и законами.
