    В Турции создадут Министерство по предотвращению стихийных бедствий

    В регионе
    • 19 сентября, 2025
    • 08:43
    В Турции создадут Министерство по предотвращению стихийных бедствий

    В Турции начата работа по учреждению Министерства по предотвращению стихийных бедствий.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом пишет газета Dünya.

    По ее данным, новое ведомство будет создано с целью более эффективной борьбы с многочисленными природными катастрофами, с которыми сталкивается страна.

    Пожарные службы, входящие в состав местных муниципалитетов, а также ряд других структур, связанных с устранением последствий стихийных бедствий, будут переданы в подчинение министерства.

    Кроме того, министерство будет контролировать строительство зданий в соответствии со стандартами и законами.

    Türkiyədə Təbii Fəlakətlər Nazirliyi yaradılacaq
    Türkiye to establish Ministry for Disaster Prevention

