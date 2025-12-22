Рада Украины создает группу для подготовки возможных президентских выборов

Верховная Рада Украины создает рабочую группу для подготовки возможных президентских выборов в условиях военного положения.

Как передает Report, об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

"Согласно предварительной договоренности, в Верховной Раде формируется рабочая группа для оперативного рассмотрения вопроса проведения возможных выборов президента Украины в условиях военного положения", - написал он.

В сообщении отмечается, что обсуждение будет проходить совместно с представителями профильного комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

В работе группы примут участие представители всех фракций и депутатских групп парламента, Центральной избирательной комиссии, а также общественных организаций, занимающихся вопросами выборов.

Давид Арахамия подчеркнул, что дату и время заседания рабочей группы сообщат дополнительно.