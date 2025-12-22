Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Рада Украины создает группу для подготовки возможных президентских выборов

    Другие страны
    • 22 декабря, 2025
    • 15:19
    Рада Украины создает группу для подготовки возможных президентских выборов

    Верховная Рада Украины создает рабочую группу для подготовки возможных президентских выборов в условиях военного положения.

    Как передает Report, об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

    "Согласно предварительной договоренности, в Верховной Раде формируется рабочая группа для оперативного рассмотрения вопроса проведения возможных выборов президента Украины в условиях военного положения", - написал он.

    В сообщении отмечается, что обсуждение будет проходить совместно с представителями профильного комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

    В работе группы примут участие представители всех фракций и депутатских групп парламента, Центральной избирательной комиссии, а также общественных организаций, занимающихся вопросами выборов.

    Давид Арахамия подчеркнул, что дату и время заседания рабочей группы сообщат дополнительно.

    Украина Верховная рада президентские выборы рабочая группа Давид Арахамия
    Ukrayna Ali Radasında prezident seçkilərinin hazırlanması üçün işçi qrup formalaşdırılır

    Последние новости

    16:15

    Премьер: Азербайджан и Турция - крупнейшие инвесторы друг для друга

    Финансы
    16:13

    К облигациям НБКО "Kəpəz" проявили интерес более 50 инвесторов

    Финансы
    16:13
    Фото

    Военно-политическое руководство Турции встретилось с президентом Сирии — ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:11

    Турция предложила построить в Агдаме учреждение профобразования

    Наука и образование
    16:03

    "Азербайджанские железные дороги" разместят облигации на 30 млн долларов

    Финансы
    15:55

    ЕС осуществила очередной платеж Украине в размере 2,3 млрд

    Другие страны
    15:52

    Газ с месторождения "Абшерон" может экспортироваться в Турцию с 2029 года

    Энергетика
    15:51

    MEDİA: Сохранение здоровой информационной среды имеет стратегическое значение

    Медиа
    15:49

    Ахмед Исмаилов: Повышение медиаграмотности в Азербайджане является одним из приоритетов

    Медиа
    Лента новостей