    Türkiyədə Təbii Fəlakətlər Nazirliyi yaradılacaq

    Region
    • 19 sentyabr, 2025
    • 08:34
    Türkiyədə Təbii Fəlakətlər Nazirliyi yaradılacaq

    Türkiyədə Təbii Fəlakətlər Nazirliyinin yaradılması istiqamətində işlərə başlanılıb.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Dünya" qəzeti məlumat əldə edib.

    Bildirilib ki, yeni nazirlik ölkənin üzləşdiyi çoxsaylı təbii fəlakətlərlə mübarizədə daha effektiv fəaliyyət sərgiləmək məqsədilə qurulacaq.

    Yerli bələdiyyələrin tərkibində olan yanğınsöndürmə xidmətləri, həmçinin təbii fəlakətərlə bağlı bir sıra digər qurumlar nazirliyin tabeliyinə veriləcək.

    Bundan başqa, binaların standart və qanunlara uyğun şəkildə tikilməsinə də Təbii Fəlakətlər Nazirliyi nəzarət edəcək.

    В Турции создадут Министерство по предотвращению стихийных бедствий
    Türkiye to establish Ministry for Disaster Prevention

