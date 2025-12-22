Коллекторское агентство Азербайджана выплатит дивиденды акционерам
Финансы
- 22 декабря, 2025
- 15:33
Коллекторское агенство ОАО BOA Agency 9 января проведет внеочередное общее собрание акционеров.
Как сообщает Report, собрание пройдет по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Мир Джалала, 36D (4-й микрорайон).
В повестку дня включены обсуждение годовых финансовых результатов, вопрос выплаты дивидендов, а также текущие вопросы деятельности компании.
Напомним, BOA Agency было основано в 2011 году. Уставный капитал компании составляет 200 тыс. манатов. 40% акций принадлежат Рустаму Гаджиеву, 40% - Илькину Гарибли, еще 20% - Рамину Гаджиеву.
