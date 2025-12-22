Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Коллекторское агентство Азербайджана выплатит дивиденды акционерам

    Финансы
    • 22 декабря, 2025
    • 15:33
    Коллекторское агентство Азербайджана выплатит дивиденды акционерам

    Коллекторское агенство ОАО BOA Agency 9 января проведет внеочередное общее собрание акционеров.

    Как сообщает Report, собрание пройдет по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Мир Джалала, 36D (4-й микрорайон).

    В повестку дня включены обсуждение годовых финансовых результатов, вопрос выплаты дивидендов, а также текущие вопросы деятельности компании.

    Напомним, BOA Agency было основано в 2011 году. Уставный капитал компании составляет 200 тыс. манатов. 40% акций принадлежат Рустаму Гаджиеву, 40% - Илькину Гарибли, еще 20% - Рамину Гаджиеву.

    коллекторское агентство BOA Agency дивиденды

    Последние новости

    16:15

    Премьер: Азербайджан и Турция - крупнейшие инвесторы друг для друга

    Финансы
    16:13

    К облигациям НБКО "Kəpəz" проявили интерес более 50 инвесторов

    Финансы
    16:13
    Фото

    Военно-политическое руководство Турции встретилось с президентом Сирии — ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:11

    Турция предложила построить в Агдаме учреждение профобразования

    Наука и образование
    16:03

    "Азербайджанские железные дороги" разместят облигации на 30 млн долларов

    Финансы
    15:55

    ЕС осуществила очередной платеж Украине в размере 2,3 млрд

    Другие страны
    15:52

    Газ с месторождения "Абшерон" может экспортироваться в Турцию с 2029 года

    Энергетика
    15:51

    MEDİA: Сохранение здоровой информационной среды имеет стратегическое значение

    Медиа
    15:49

    Ахмед Исмаилов: Повышение медиаграмотности в Азербайджане является одним из приоритетов

    Медиа
    Лента новостей