Коллекторское агентство Азербайджана выплатит дивиденды акционерам

Коллекторское агенство ОАО BOA Agency 9 января проведет внеочередное общее собрание акционеров.

Как сообщает Report, собрание пройдет по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Мир Джалала, 36D (4-й микрорайон).

В повестку дня включены обсуждение годовых финансовых результатов, вопрос выплаты дивидендов, а также текущие вопросы деятельности компании.

Напомним, BOA Agency было основано в 2011 году. Уставный капитал компании составляет 200 тыс. манатов. 40% акций принадлежат Рустаму Гаджиеву, 40% - Илькину Гарибли, еще 20% - Рамину Гаджиеву.