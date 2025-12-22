Совет ЕС продлил еще на полгода экономические санкции против РФ

Совет ЕС продлил еще на 6 месяцев ограничительные меры ЕС против России – до 31 июля 2026 года.

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на Совет Европейского союза.

Санкции, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на "неспровоцированную, необоснованную и незаконную военную агрессию России против Украины", указали в совете.

Меры охватывают широкий спектр отраслевых мер, включая ограничения в области торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

Они также включают запрет на импорт или доставку морской нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и приостановку вещательной деятельности и лицензий в Европейском союзе нескольких поддерживаемых Кремлем СМИ. Кроме того, предусмотрены спецмеры по противодействию обходу санкций.

Совет ЕС заявил, что "санкции будут действовать до тех пор, пока РФ продолжают нарушать основополагающие нормы международного права".