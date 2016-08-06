 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Турции совершен очередной теракт: 2 человека погибли, 1 ранен

    Когда защитники села направлялись на охраняемую территорию, террористы РПК взорвали заранее заложенную мину

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В Турции совершен очередной террористический акт.

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, теракт произошел в районе Бейтушшебап города Ширнак. 

    Согласно информации, сегодня утром защитники села направлялись на охраняемую территорию, в это время террористы РПК взорвали заранее заложенную мину. 

    В результате взрыва на месте погибли члены одной семьи Идрис Аслан и Реджеп Аслан, а Фесих Аслан был ранен. Ф.Аслан был госпитализирован в государственную больницу Бейтушшебап, где ему была оказана первая помощь, после чего он на вертолете был доставлен в военный госпиталь Ширнака. 

    В регионе при поддержке с воздуха начаты антитеррористические операции по обезвреживанию террористов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi