В Турции совершен очередной теракт: 2 человека погибли, 1 ранен

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В Турции совершен очередной террористический акт.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, теракт произошел в районе Бейтушшебап города Ширнак.

Согласно информации, сегодня утром защитники села направлялись на охраняемую территорию, в это время террористы РПК взорвали заранее заложенную мину.

В результате взрыва на месте погибли члены одной семьи Идрис Аслан и Реджеп Аслан, а Фесих Аслан был ранен. Ф.Аслан был госпитализирован в государственную больницу Бейтушшебап, где ему была оказана первая помощь, после чего он на вертолете был доставлен в военный госпиталь Ширнака.

В регионе при поддержке с воздуха начаты антитеррористические операции по обезвреживанию террористов.