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    ​В Турции состоялось мероприятие, посвященное деятельности кавказской армии в Азербайджане

    Надир Гюната: Когда военные победы венчаются политическими успехами, то можно достичь поставленной цели

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Отдел Малатая тюркских очагов в Турции провел мероприятие, посвященное деятельности Кавказской армии в Азербайджане и Дагестане. Как сообщает агентство Report, об этом заявляет "malatyaguncel". Председатель организации Надир Гюната проинформировал участников собрания о военной и политической деятельности этой армии.

    "Это движение оказало большую помощь в приобретении реальной независимости Азербайджаном и Дагестаном. Основа сегодняшних отношений между Турцией и Азербайджаном заложена именно в то время", - добавил он.

    По его словам, когда военные победы венчаются политическими успехами, то можно достичь поставленной цели во имя нации.

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