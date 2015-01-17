​В Турции состоялось мероприятие, посвященное деятельности кавказской армии в Азербайджане

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Отдел Малатая тюркских очагов в Турции провел мероприятие, посвященное деятельности Кавказской армии в Азербайджане и Дагестане. Как сообщает агентство Report, об этом заявляет "malatyaguncel". Председатель организации Надир Гюната проинформировал участников собрания о военной и политической деятельности этой армии.

"Это движение оказало большую помощь в приобретении реальной независимости Азербайджаном и Дагестаном. Основа сегодняшних отношений между Турцией и Азербайджаном заложена именно в то время", - добавил он.

По его словам, когда военные победы венчаются политическими успехами, то можно достичь поставленной цели во имя нации.