Возросло число жертв крушения вертолета в Турции - ОБНОВЛЕНО - 2

Число погибших в результате крушения военного вертолета в Турции увеличилось до 11

Число погибших в результате крушения военного вертолета в Турции увеличилось до 11.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Отмечается, что скончался еще один военнослужащий, тяжело раненный во время инцидента. Еще двое военнослужащих ранены.

Среди убитых был командующий 8-м корпусом турецкой армии генерал Осман Эрбаш.

По факту ведется расследование.

21:57

Число жертв в результате крушения военного вертолета в Турции возросло до 10.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Сообщается о гибели еще одного военнослужащего, получившего тяжкие травмы во время инцидента.

Среди погибших – командир восьмого корпуса турецкой армии, генерал Осман Эрбаш.

19:57

Девять турецких военнослужащих погибли и четверо получили ранения в результате крушения военного вертолета на востоке Турции.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство обороны республики.

"С вертолетом, вылетевшим из Бингёля в Татван в 13.55 (мск), прервалась связь в 14.25 (мск). Сразу же на поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет. В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение. На месте его падения были обнаружены девять погибших и четверо раненых", - сказано в заявлении военного ведомства.

О причинах катастрофы не сообщается.