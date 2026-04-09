Минобороны Турции: "Черный ящик" не объяснил причины крушения C-130 в Грузии

Расшифровка "черного ящика" турецкого военно-транспортного самолета C-130, разбившегося в Грузии у границ с Азербайджаном в ноябре прошлого года, не выявила никаких отклонений в работе систем до момента катастрофы.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в заявлении Министерства нацобороны Турции.

Согласно представленному ведомством отчету, основанному на данных бортового самописца, до аварии полет проходил в штатном режиме, переговоры экипажа не указывали на наличие проблем, а все системы функционировали нормально.

При этом в отчете подчеркивается, что происшествие произошло внезапно: запись прервалась после отделения хвостовой части самолета, что привело к повреждению кабелей питания и передачи данных.

Отмечается, что дополнительных данных, способных окончательно установить причины катастрофы, в самописце не обнаружено.

Ранее сообщалось, что по результатам экспертизы обломков, проведенной Жандармерией, следов взрывчатых веществ как внутри, так и снаружи самолета выявлено не было.

Напомним, что 11 ноября 2025 года на территории Грузии, близ границы с Азербайджаном, потерпел крушение принадлежащий ВВС Турции военно-транспортный самолет C-130, в результате чего погибли все находившиеся на борту члены экипажа - 20 человек.