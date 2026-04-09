    Минобороны Турции: "Черный ящик" не объяснил причины крушения C-130 в Грузии

    В регионе
    09 апреля, 2026
    11:49
    Минобороны Турции: Черный ящик не объяснил причины крушения C-130 в Грузии

    Расшифровка "черного ящика" турецкого военно-транспортного самолета C-130, разбившегося в Грузии у границ с Азербайджаном в ноябре прошлого года, не выявила никаких отклонений в работе систем до момента катастрофы.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в заявлении Министерства нацобороны Турции.

    Согласно представленному ведомством отчету, основанному на данных бортового самописца, до аварии полет проходил в штатном режиме, переговоры экипажа не указывали на наличие проблем, а все системы функционировали нормально.

    При этом в отчете подчеркивается, что происшествие произошло внезапно: запись прервалась после отделения хвостовой части самолета, что привело к повреждению кабелей питания и передачи данных.

    Отмечается, что дополнительных данных, способных окончательно установить причины катастрофы, в самописце не обнаружено.

    Ранее сообщалось, что по результатам экспертизы обломков, проведенной Жандармерией, следов взрывчатых веществ как внутри, так и снаружи самолета выявлено не было.

    Напомним, что 11 ноября 2025 года на территории Грузии, близ границы с Азербайджаном, потерпел крушение принадлежащий ВВС Турции военно-транспортный самолет C-130, в результате чего погибли все находившиеся на борту члены экипажа - 20 человек.

    Самолет C-130 Hercules Крушение самолета (авиакатастрофа) Самолет ВВС Турции Грузия Турция Министерство национальной обороны Турции
    Türkiyə MN: C-130-un "qara qutu"su hadisəni tam aydınlaşdıracaq məlumatları qeydə almayıb
    Türkiye says C-130 black box lacks full crash data

