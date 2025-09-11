ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    В Турции проведена крупная операция против "Can Holding", арестовано 8 человек

    В регионе
    • 11 сентября, 2025
    • 09:02
    В Турции проведена крупная операция против Can Holding, арестовано 8 человек

    В Турции проведена масштабная операция по делу о создании преступной организации, контрабанде, мошенничестве и отмывании денег.

    Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, операцию инициировала прокуратура стамбульского района Кючюкчекмедже.

    В ее рамках наложен арест на счета и имущество 121 компании, входящих в Can Holding. Среди них - крупные медиахолдинги, такие как Habertürk и Show TV.

    В отношении восьми высокопоставленных сотрудников этих компаний принято решение об аресте.

