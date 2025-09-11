В Турции проведена крупная операция против "Can Holding", арестовано 8 человек

В Турции проведена масштабная операция по делу о создании преступной организации, контрабанде, мошенничестве и отмывании денег.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, операцию инициировала прокуратура стамбульского района Кючюкчекмедже.

В ее рамках наложен арест на счета и имущество 121 компании, входящих в Can Holding. Среди них - крупные медиахолдинги, такие как Habertürk и Show TV.

В отношении восьми высокопоставленных сотрудников этих компаний принято решение об аресте.