    Region
    • 11 sentyabr, 2025
    • 08:42
    Türkiyədə çirkli pulların yuyulması ilə bağlı əməliyyat keçirilib, məşhur şirkətlərə həbs qoyulub

    Türkiyədə cinayətkar təşkilat qurmaq, qaçaqmalçılıq, dələduzluq və çirkli pulların yuyulması ilə bağlı əməliyyat keçirilib.

    "Report" bu barədə "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, İstanbulun Küçükçekmece Rayon Prokurorluğu tərəfindən başladılan əməliyyat çərçivəsində "Can Holding"ə daxil olan 121 şirkətə həbs qoyulub.

    Həmin şirkətlər arasında "Habertürk" və "Show TV" kimi böyük media qurumları da var. Sözügedən şirkətlərin 8 yüksək vəzifəli şəxsi barəsində həbs qərarı verilib.

    В Турции проведена крупная операция против "Can Holding", арестовано 8 человек

