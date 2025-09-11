Türkiyədə çirkli pulların yuyulması ilə bağlı əməliyyat keçirilib, məşhur şirkətlərə həbs qoyulub
Region
11 sentyabr, 2025
- 08:42
Türkiyədə cinayətkar təşkilat qurmaq, qaçaqmalçılıq, dələduzluq və çirkli pulların yuyulması ilə bağlı əməliyyat keçirilib.
"Report" bu barədə "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, İstanbulun Küçükçekmece Rayon Prokurorluğu tərəfindən başladılan əməliyyat çərçivəsində "Can Holding"ə daxil olan 121 şirkətə həbs qoyulub.
Həmin şirkətlər arasında "Habertürk" və "Show TV" kimi böyük media qurumları da var. Sözügedən şirkətlərin 8 yüksək vəzifəli şəxsi barəsində həbs qərarı verilib.
