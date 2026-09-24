В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4
В регионе
- 24 сентября, 2026
- 12:17
В провинции Шанлыурфа в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4.
Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).
Землетрясение ощущалось в Газиантепе, Шанлыурфе, Элязыге, Малатье и Диярбакыре. Очаг находился на глубине 7,39 км.
Türkiyədə 5,4 maqnitudalı zəlzələ olub, yollarda çatlar əmələ gəlib - YENİLƏNİB
Magnitude 5.4 earthquake strikes Türkiye
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