В провинции Шанлыурфа в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Землетрясение ощущалось в Газиантепе, Шанлыурфе, Элязыге, Малатье и Диярбакыре. Очаг находился на глубине 7,39 км.