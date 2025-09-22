Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 03:06
    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

    В районе Сындыргы турецкого Балыкесира произошло землетрясение магнитудой.

    Как передает Report, об этом сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).

    Согласно информации, подземные толчки ощущались в Стамбуле и Измире, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

    Напомним, что в результате землетрясения магнитудой 6,1, зарегистрированного 10 августа в районе Сындыргы погиб один человек, еще 29 получили ранения.

    Türkiyədə 4,9 maqnitudalı zəlzələ olub

