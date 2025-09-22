В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
В регионе
- 22 сентября, 2025
- 03:06
В районе Сындыргы турецкого Балыкесира произошло землетрясение магнитудой.
Как передает Report, об этом сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).
Согласно информации, подземные толчки ощущались в Стамбуле и Измире, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Напомним, что в результате землетрясения магнитудой 6,1, зарегистрированного 10 августа в районе Сындыргы погиб один человек, еще 29 получили ранения.
Последние новости
03:33
В Товузе задержали подозреваемого в смертельном избиении 64-летнего мужчиныПроисшествия
03:06
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9В регионе
02:37
Трамп и Маск появились вместе на церемонии прощания с КиркомДругие страны
02:21
Фото
В Нью-Йорке на фоне начала ГА ООН усилены меры безопасностиДругие страны
01:54
Последнее солнечное затмение года завершилосьНаука и образование
01:19
Саудовская Аравия предоставила Йемену $368 млн экономической помощиДругие страны
00:56
Фото
В Астаре подросток скончался при опрокидывании автомобиляПроисшествия
00:24
В серьезном ДТП в Физули пострадали четыре человекаПроисшествия
00:17