В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

В районе Сындыргы турецкого Балыкесира произошло землетрясение магнитудой.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки ощущались в Стамбуле и Измире, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, что в результате землетрясения магнитудой 6,1, зарегистрированного 10 августа в районе Сындыргы погиб один человек, еще 29 получили ранения.