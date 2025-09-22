Türkiyədə 4,9 maqnitudalı zəlzələ olub
Region
- 22 sentyabr, 2025
- 02:06
Türkiyənin Balıkesir şəhərinin Sındırğı rayonunda zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
Məlumata görə, zəlzələ yerli vaxtla saat 00:05-də, 4,9 maqnitudalı qeydə alınıb.
Zəlzələ İstanbul və İzmirdə hiss edilib.
Dağıntı və ya tələfat barədə məlumat yoxdur.
Xatırladaq ki, avqustun 10-da Sındırğı rayonunda qeydə alınan 6,1 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində 1 nəfər ölüb, 29 nəfər xəsarət alıb.
Təbiət hadisəsi dağıntılara səbəb olub. Belə ki, 10 bina zərər çəkib. Bundan sonra da Sındırğı rayonunda daha bir neçə zəlzələ və avterşok qeydə alınıb.
Son xəbərlər
03:27
Tramp və Mask Çarli Kirkin anım mərasimində birlikdə görünüblərDigər ölkələr
02:45
"İstəklilər Koalisiyası" Ukraynaya silah tədarükü üçün maliyyəni artıracaqDigər ölkələr
02:16
Bakının Yasamal rayonunda yaşayış binasında yanğın başlayıbHadisə
02:06
Türkiyədə 4,9 maqnitudalı zəlzələ olubRegion
01:58
İlin son Günəş tutulması başa çatıb - YENİLƏNİBElm və təhsil
01:51
Foto
Nyu-York BMT Baş Assambleyasının iclasına hazırlaşır: təhlükəsizlik gücləndirilibDigər ölkələr
01:30
ABŞ-nin qadınlardan ibarət atletləri yeni dünya rekordu müəyyənləşdiribKomanda
01:19
KİV: Dron hadisəsindən sonra Almaniyada şəxsi bunker tikintisinə tələbat artıbDigər ölkələr
00:59