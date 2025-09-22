İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Türkiyədə 4,9 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    • 22 sentyabr, 2025
    • 02:06
    Türkiyədə 4,9 maqnitudalı zəlzələ olub

    Türkiyənin Balıkesir şəhərinin Sındırğı rayonunda zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zəlzələ yerli vaxtla saat 00:05-də, 4,9 maqnitudalı qeydə alınıb.

    Zəlzələ İstanbul və İzmirdə hiss edilib.

    Dağıntı və ya tələfat barədə məlumat yoxdur.

    Xatırladaq ki, avqustun 10-da Sındırğı rayonunda qeydə alınan 6,1 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində 1 nəfər ölüb, 29 nəfər xəsarət alıb.

    Təbiət hadisəsi dağıntılara səbəb olub. Belə ki, 10 bina zərər çəkib. Bundan sonra da Sındırğı rayonunda daha bir neçə zəlzələ və avterşok qeydə alınıb.

    Zəlzələ Türkiyə Maqnituda
