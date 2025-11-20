В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4
В регионе
- 20 ноября, 2025
- 13:36
В регионе Османие в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4, очаг залегал на глубине 8.8 км.
Как передает Report, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций страны (AFAD).
Информация о разрушениях или жертвах не поступала.
