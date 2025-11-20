Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4

    В регионе
    • 20 ноября, 2025
    • 13:36
    В регионе Османие в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4, очаг залегал на глубине 8.8 км.

    Как передает Report, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций страны (AFAD).

    Информация о разрушениях или жертвах не поступала.

    Türkiyədə 4,4 maqnitudalı zəlzələ olub

