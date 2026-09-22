Стрельба в лицее в Турции: задержаны все члены семьи 15-летнего нападавшего - ОБНОВЛЕНО-4

Одиннадцать учащихся получили ранения в результате стрельбы перед лицеем в турецкой провинции Маниса. По делу задержаны 15-летний подозреваемый, его родители и дед, которому принадлежало использованное при нападении оружие.

Как сообщает Report со ссылкой на A Haber, новые подробности расследования обнародовал министр юстиции Турции Акын Гюрлек.

Инцидент произошел утром возле лицея Инджи Узмез в районе Тургутлу. Неизвестный открыл беспорядочный огонь по учащимся, направлявшимся в учебное заведение.

Подозреваемого задержали вскоре после нападения. Им оказался 15-летний ученик того же лицея.

По словам министра, прокуратура Тургутлу сразу после произошедшего начала всестороннее расследование. В рамках расследования, помимо нападавшего, задержаны его мать, отец и дед. Как установило следствие, оружие, примененное при нападении, принадлежало деду подростка.

Правоохранительные органы выясняют, каким образом оружие оказалось у несовершеннолетнего, в каких условиях оно хранилось и должным ли образом родители исполняли обязанности по уходу и надзору за ребенком.

Также проверяются заявления о том, что до нападения подросток мог подвергаться травле со стороны сверстников.

Министерство национального образования Турции сообщило, что 22 сентября занятия в лицее приостановлены. Для оказания помощи учащимся, педагогам и родителям к работе привлечены группы психосоциальной поддержки.

11:03

По уточненным официальным данным, восемь человек пострадали при стрельбе возле лицея в турецкой провинции Маниса. Подозреваемый задержан полицией.

Как сообщает Report со ссылкой на A Haber, новые данные об инциденте обнародовала администрация провинции Маниса.

"По предварительным данным, в результате происшествия пострадали восемь человек. Раненые доставлены в ближайшие медицинские учреждения", - говорится в заявлении администрации.

Нападавший, который открыл огонь возле учебного заведения, был задержан правоохранительными органами. Полиция установила его местонахождение после изучения записей камер видеонаблюдения.

По факту произошедшего начато судебное и административное расследование.

10:40

Один учащийся погиб, еще четверо получили ранения в результате вооруженного нападения возле лицея в турецкой провинции Маниса.

Как сообщает Report со ссылкой на A Haber, об этом заявил мэр района Тургутлу Четин Акын.

"В результате нападения вооруженного человека один ученик погиб, четверо получили ранения", - сообщил он.

Стрельба произошла утром возле лицея Инджи Узмез. Неизвестный открыл беспорядочный огонь по учащимся, которые готовились зайти в здание перед началом занятий.

Личность нападавшего пока не установлена, ему удалось скрыться с места происшествия.

10:21

Пять человек, в том числе учащиеся, получили ранения в результате стрельбы возле лицея в турецкой провинции Маниса. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, нападавший скрылся.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, вооруженное нападение произошло около 08:00 перед зданием лицея Инджи Узмез в районе Тургутлу.

По предварительным данным, неизвестный по пока не установленной причине начал беспорядочно стрелять возле учебного заведения.

В результате пострадали пять человек, среди которых есть учащиеся. Один из раненых находился в тяжелом состоянии.

После нападения стрелявший скрылся. Правоохранительные органы начали операцию по его задержанию.

После появления информации о стрельбе к лицею прибыли родители учащихся. Когда они попытались проникнуть на территорию школы, между ними и сотрудниками правоохранительных органов, обеспечивавшими безопасность, произошла потасовка.

Меры безопасности вокруг учебного заведения усилены, работа экстренных служб продолжается.

09:50

Неизвестный открыл беспорядочную стрельбу возле лицея в турецкой провинции Маниса. По предварительным данным, есть пострадавшие среди учащихся.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие медиа, инцидент произошел около 08:00 перед зданием лицея Инджи Узмез в районе Тургутлу.

Предположительно, вооруженный мужчина по пока неизвестной причине начал беспорядочно стрелять возле учебного заведения.

Несколько учеников получили ранения, их точное число пока неизвестно.

К месту происшествия направлены многочисленные наряды полиции и бригады скорой медицинской помощи.