В Турции произошло сильное землетрясение

В районе Симав турецкой провинции Кютахья произошло землетрясение.

Как передает Report, об этом сообщило на своем сайте Главное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы в 12:59 по местному времени. Очаг залегал на глубине 8,46 км.

Землетрясение ощущалось в Стамбуле и Измире.