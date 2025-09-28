Türkiyədə güclü zəlzələ baş verib
Region
- 28 sentyabr, 2025
- 14:29
Türkiyənin Kütahya vilayətinin Simav rayonunda zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Təbii Fəlakətlər və Fövqəladə Halların İdarə Olunması Baş İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb.
Vurğulanıb ki, 5,4 bal gücündə olan yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 12:59-da qeydə alınıb.
Zəlzələ İstanbul və İzmirdə hiss edilib.
Son xəbərlər
15:31
Hindistanda izdiham nəticəsində ölənlərin sayı 40-a çatıbDigər ölkələr
15:24
İran sanksiyaların bərpası ilə bağlı ABŞ və Aİ3 ölkələrinə xəbərdarlıq edibRegion
15:18
Video
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıbHərbi
14:57
Əslən Qarabağdan olan türkiyəli tanınmış şair vəfat edibİncəsənət
14:47
Rusiyalı idmançı: "Azərbaycanda olmaq çox gözəl hissdir"Fərdi
14:29
Türkiyədə güclü zəlzələ baş veribRegion
14:22
KİV: Berbokun özünü BMT Baş Assambleyasının sədri kimi göstərməsi vətənində istehza doğurubDigər ölkələr
14:07
Süleyman İsmayılzadə: "Üzgüçülük yarışlarında yeni medallar əldə etməyə çalışacağıq"Fərdi
14:05