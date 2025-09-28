İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Türkiyədə güclü zəlzələ baş verib

    Region
    • 28 sentyabr, 2025
    • 14:29
    Türkiyədə güclü zəlzələ baş verib

    Türkiyənin Kütahya vilayətinin Simav rayonunda zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Təbii Fəlakətlər və Fövqəladə Halların İdarə Olunması Baş İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb.

    Vurğulanıb ki, 5,4 bal gücündə olan yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 12:59-da qeydə alınıb.

    Zəlzələ İstanbul və İzmirdə hiss edilib.

    В Турции произошло сильное землетрясение
    Strong quake hits Türkiye's Kutahya province

    Son xəbərlər

    15:31

    Hindistanda izdiham nəticəsində ölənlərin sayı 40-a çatıb

    Digər ölkələr
    15:24

    İran sanksiyaların bərpası ilə bağlı ABŞ və Aİ3 ölkələrinə xəbərdarlıq edib

    Region
    15:18
    Video

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Hərbi
    14:57

    Əslən Qarabağdan olan türkiyəli tanınmış şair vəfat edib

    İncəsənət
    14:47

    Rusiyalı idmançı: "Azərbaycanda olmaq çox gözəl hissdir"

    Fərdi
    14:29

    Türkiyədə güclü zəlzələ baş verib

    Region
    14:22

    KİV: Berbokun özünü BMT Baş Assambleyasının sədri kimi göstərməsi vətənində istehza doğurub

    Digər ölkələr
    14:07

    Süleyman İsmayılzadə: "Üzgüçülük yarışlarında yeni medallar əldə etməyə çalışacağıq"

    Fərdi
    14:05

    Gəncə terrorunda valideynlərini itirən qız: "İlham babamı görəndə çox sevindim"

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti