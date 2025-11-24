В Турции произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие

В турецком городе Денизли произошло столкновение микроавтобуса с междугородним автобусом.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, в результате аварии микроавтобус опрокинулся, водитель междугороднего автобуса погиб, еще 13 пассажиров получили травмы.

На место происшествия были направлены бригады скорой помощи и сотрудники полиции. Пострадавшим на месте оказали первую медицинскую помощь, после чего их доставили в ближайшие больницы.

По факту происшествия проводится расследование.