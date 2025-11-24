İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Türkiyədə sərnişin avtobusları toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

    Region
    • 24 noyabr, 2025
    • 02:16
    Türkiyədə sərnişin avtobusları toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

    Türkiyənin Dənizli şəhərində mikroavtobusla şəhərlərarası avtobus toqquşub.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, mikroavtobus qəza nəticəsində aşıb, şəhərlərarası avtobusun sürücüsü ölüb, daha 13 sərnişin xəsarət alıb.

    Hadisə yerinə təcili tibbi yardım, polis əməkdaşları cəlb edilib. Yaralılara hadisə yerində ilk tibbi yardım göstərilib və sonra təcili yardım maşını ilə yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Türkiyə Avtobus Yol qəzası

    Son xəbərlər

    02:37

    İndoneziya sahillərində 5 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    02:16
    Foto

    Türkiyədə sərnişin avtobusları toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

    Region
    01:47

    Pavel Durov Çarli Kirkin ölümündə Fransanın iştirakını güman edir

    Digər ölkələr
    01:26

    Rubio: ABŞ və Ukrayna sülh planı üzrə danışıqlarda irəliləyiş əldə edib

    Digər ölkələr
    00:58

    Tramp: ABŞ "Müsəlman qardaşları"nı terrorçu təşkilatlar siyahısına salacaq

    Digər ölkələr
    00:36

    Zelenski Cenevrədə ABŞ və Avropa tərəfdaşları ilə danışıqlar barədə məlumat verib

    Digər ölkələr
    23:57

    Aİ Ukraynanın NATO-ya üzv olma imkanını qorumağı təklif edir

    Digər ölkələr
    23:42

    Rusiya Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinə zərbələr endirib, ölən və xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    23:15

    İngiltərə Premyer Liqası: "Arsenal" "Tottenhem"i darmadağın edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti