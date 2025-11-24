Türkiyədə sərnişin avtobusları toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var
Region
- 24 noyabr, 2025
- 02:16
Türkiyənin Dənizli şəhərində mikroavtobusla şəhərlərarası avtobus toqquşub.
Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, mikroavtobus qəza nəticəsində aşıb, şəhərlərarası avtobusun sürücüsü ölüb, daha 13 sərnişin xəsarət alıb.
Hadisə yerinə təcili tibbi yardım, polis əməkdaşları cəlb edilib. Yaralılara hadisə yerində ilk tibbi yardım göstərilib və sonra təcili yardım maşını ilə yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıblar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Türkiyədə sərnişin avtobusları toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var
