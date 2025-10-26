Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Турции произошло массовое отравление среди заключенных

    В регионе
    • 26 октября, 2025
    • 05:17
    В Турции произошло массовое отравление среди заключенных

    В одном из исправительных учреждений провинции Амасья на севере Турции среди заключенных произошло массовое отравление.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, после вечернего приема пищи шестеро осужденных почувствовали недомогание.

    Их с признаками отравления сначала доставили в тюремную поликлинику, откуда они были эвакуированы в районную центральную больницу.

    Четверых заключенных выписали после оказания соответствующей помощи, лечение двоих продолжается в стационаре.

    По факту начато расследование.

    Турция массовое отравление заключенные
    Türkiyədə məhkumlar arasında zəhərlənmə olub

