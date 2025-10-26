Türkiyədə məhkumlar arasında zəhərlənmə olub
Region
- 26 oktyabr, 2025
- 04:47
Türkiyənin Amasya vilayətində yerləşən cəzaçəkmə müəssisələrindən birində məhkumlar arasında zəhərlənmə baş verib.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, axşam yeməyindən sonra 6 məhkumun halı pisləşib.
Zəhərlənmə əlamətləri nümayiş etdirən məhkumlar öncə həbsxananın poliklinikasına, daha sonra isə vilayətin universitet xəstəxanasına aprılıblar.
Qida zəhərlənməsi diaqnozu qoyulan məhkumlardan dördü xəstəxanadan buraxılıb, iksinin isə müalicəsi davam edir.
Faktla bağlı araşdırma başladılıb.
