İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Türkiyədə məhkumlar arasında zəhərlənmə olub

    Region
    • 26 oktyabr, 2025
    • 04:47
    Türkiyədə məhkumlar arasında zəhərlənmə olub

    Türkiyənin Amasya vilayətində yerləşən cəzaçəkmə müəssisələrindən birində məhkumlar arasında zəhərlənmə baş verib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, axşam yeməyindən sonra 6 məhkumun halı pisləşib.

    Zəhərlənmə əlamətləri nümayiş etdirən məhkumlar öncə həbsxananın poliklinikasına, daha sonra isə vilayətin universitet xəstəxanasına aprılıblar.

    Qida zəhərlənməsi diaqnozu qoyulan məhkumlardan dördü xəstəxanadan buraxılıb, iksinin isə müalicəsi davam edir.

    Faktla bağlı araşdırma başladılıb.

    Zəhərlənmə Türkiyə məhkum

    Son xəbərlər

    05:18

    Malayziyada Kamboca və Tailand arasında sülh müqaviləsi imzalanacaq

    Digər ölkələr
    04:47

    Türkiyədə məhkumlar arasında zəhərlənmə olub

    Region
    04:22

    Vanuatu sahillərində 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    03:50

    Tramp: HƏMAS əsirlərin cəsədlərini qaytarmadığı təqdirdə, tədbirlər görüləcək

    Digər ölkələr
    03:19

    Norris Meksika Qran-prisinin sıralama turunda qalib olub

    Formula 1
    02:50

    İstanbulun dörd rayonunda kütləvi tədbirlər bir günlük qadağan edilib

    Region
    02:21

    "Liverpul" İngiltərə Premyer Liqasında ardıcıl dördüncü məğlubiyyətini alıb

    Futbol
    01:49

    Aİ Rusiya üçün əsas ticarət tərəfdaşları arasında ilk üçlüyə daxil olub

    Digər ölkələr
    01:21

    Tramp Kanadaya qarşı ticarət rüsumlarının artırıldığını elan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti