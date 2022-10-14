На шахте в Турции произошел взрыв, из-под завалов спасены 11 человек

В районе Амасра турецкой провинции Бартын из-под завалов на каменноугольной шахте, где произошел взрыв, спасены 11 человек.
Как сообщает
По его словам, всего под завалами находились 87 человек, двое из них извлечены с травмами.
20:54
На каменноугольной шахте в районе Амасра турецкой провинции Бартын произошел взрыв.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
По предварительной информации, в результате взрыва пострадали два человека.
На место взрыва выехало большое количество пожарных и медиков.
Сообщается, что под завалами остаются порядка 150 человек.