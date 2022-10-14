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На шахте в Турции произошел взрыв, из-под завалов спасены 11 человек

На шахте в Турции произошел взрыв, из-под завалов спасены 11 человек На каменноугольной шахте в районе Амасра турецкой провинции Бартын произошел взрыв.
В регионе
14 октября 2022 г. 21:40
На шахте в Турции произошел взрыв, из-под завалов спасены 11 человек

В районе Амасра турецкой провинции Бартын из-под завалов на каменноугольной шахте, где произошел взрыв, спасены 11 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом журналистам сообщил глава муниципалитета Амасра Реджаи Чакыр.

По его словам, всего под завалами находились 87 человек, двое из них извлечены с травмами.

20:54

На каменноугольной шахте в районе Амасра турецкой провинции Бартын произошел взрыв.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали два человека.

На место взрыва выехало большое количество пожарных и медиков.

Сообщается, что под завалами остаются порядка 150 человек.

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