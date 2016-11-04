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    В Турции приостановлен доступ в соцсети посредством мобильных телефонов

    Пока официального заявления нет, но предполагается, что это связано с последними операциями против терроризма в Турции

    Стамбул. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Турции приостановлен доступ в соцсети посредством мобильных телефонов.

    Как сообщает Report, в настоящее время невозможен доступ в Facebook, Whatsapp, Twitter, Youtube на мобильных телефонах.

    Доступ в соцсети возможен только при помощи компьютеров. 

    Пока нет официального заявления относительно ограничения доступа в соцсети в стране, но предполагается, что это связано с последними операциями против терроризма в Турции.

    Отметим, что в ночь с 3-го на 4-е ноября полиция Турции провела операции против Демократической партии народов, которая в основном представлена курдами. В результате операций были арестованы 12 депутатов, включая сопредседателей партии.

    Они подозреваются в террористической деятельности.

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