Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Турции при столкновении автобуса с грузовиком погибли 11 человек

    В регионе
    • 11 октября, 2026
    • 13:47
    В Турции при столкновении автобуса с грузовиком погибли 11 человек

    В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовика, в результате которого погибли 11 человек, еще 27 пострадали.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные медиа, авария произошла в районе Акхисар провинции Маниса.

    На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, сотрудники полиции и спасатели.

    Причины столкновения пока неизвестны. По факту происшествия начато расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Турция
    Фото
    Türkiyədə yük maşını sərnişin avtobusu ilə toqquşub, 11 nəfər ölüb, 27 insan xəsarət alıb
    Фото
    11 killed, 27 injured in truck-bus collision in Türkiye
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    05:48

    В эстонской Нарве жители возмущены резким ростом цен на отопление

    Другие страны
    05:13

    Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет

    Другие страны
    04:56

    Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Другие страны
    04:21

    В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефти

    В регионе
    03:49

    Дональд Трамп: Новый пресс-секретарь Белого дома проведет первый брифинг 13 октября

    Другие страны
    03:13

    Канада намерена увеличить поставки нефти и дизельного топлива в США

    Другие страны
    02:57

    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    02:22

    На границе Египта и Судана нанесен авиаудар по золотому руднику, погибли десятки шахтеров

    Другие страны
    01:45

    Shafaq News: Премьер-министр Ирака посетит Саудовскую Аравию 14 октября

    Другие страны
    Лента новостей