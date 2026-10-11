Türkiyədə yük maşını sərnişin avtobusu ilə toqquşub, 11 nəfər ölüb, 27 insan xəsarət alıb
Region
- 11 oktyabr, 2026
- 13:43
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Türkiyədə yük maşını ilə sərnişin avtobusu toqquşub.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, hadisə Manisa vilayətinin Akhisar rayonunda baş verib.
Qəza nəticəsində 11 nəfər ölüb, daha 27 nəfər xəsarət alıb.
Əraziyə təcili yardım, polis əməkdaşları, xilasedicilər cəlb olunub.
Qəzanın hansı səbəbdən baş verdiyi açıqlanmır. Hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb.
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